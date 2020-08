Il titolo della Juventus risente del weekend particolarmente movimentato vissuto dal club, scrive Calcio e Finanza, che parla di un’apertura in forte rosso in Borsa. La reazione all’eliminazione dalla Champions, all’esonero di Sarri e alla nomina di Pirlo in panchina è stata negativa.

“La reazione in Borsa, all’apertura delle contrattazioni, è stata ampiamente negativa: infatti il titolo dei bianconeri perde addirittura il 9,03% a 0,8400 euro per azione, seguendo il trend delle ultime settimane (il 24 luglio veniva scambiato a 0,99 euro per azione). Volumi già particolarmente elevati, con oltre 10 milioni di pezzi scambiato su una media giornaliera degli ultimi tre mesi pari a 6 milioni. La capitalizzazione di Borsa è pari a 1,11 miliardi di euro, rispetto a venerdì in calo di oltre 100 milioni da 1,22 miliardi”.