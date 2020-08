Il Napoli dice di no al rinnovo di Hysaj, l’agente cerca di convincerlo a ridurre le pretese

Sul Mattino. Il club aspetterà ancora qualche settimana, poi virerà su Faraoni. Gattuso proverà a convincere il difensore ad accettare il rinnovo alle condizioni offerte

Non sembra filare tutto per il verso giusto nel rinnovo di Hysaj con il Napoli. Le pretese dell’albanese sono troppo alte, e il Napoli ha opposto il suo rifiuto alle condizioni poste. Adesso, scrive il Mattino, l’agente del difensore cerca di convincerlo ad abbassare la posta. Il Napoli non aspetterà in eterno. Nei prossimi giorni anche Gattuso cercherà di convincere Hysaj ad accettare il rinnovo.

“Attenzione a Hysaj: ha ricevuto ancora un no dal club azzurro per la sua richiesta di rinnovo ma il suo agente Giuffredi sta cercando di convincere l’albanese ad abbassare le pretese. Il Napoli aspetterà ancora qualche settimana. Ma poi dovrà prendere una decisione: di perdere a parametro zero il terzino il prossimo anno non ne ha intenzione. Peraltro, già identificato anche il suo erede: Faraoni del Verona. Solo che alle cifre che chiede Hysaj rischia di restare con un pugno di mosche in mano. Gattuso, in questi giorni, proverà a convincerlo ad accettare il rinnovo. Come ha fatto con Mertens”.