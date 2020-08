Il Cotugno si prepara all’ondata dei rientri e raddoppia i posti in terapia sub-intensiva

Su Repubblica Napoli. Nonostante l’aumento dei casi, raddoppiano solo i ricoveri ordinari, mentre le terapie intensive restano stabili (due dal 13 agosto). L’ospedale ha comunque deciso di tenersi pronto

In Campania continuano ad aumentare i nuovi casi di Covid, ma per fortuna i ricoveri restano stabili. In ogni caso, l’Ospedale Cotugno corre ai ripari e raddoppia i posti in terapia sub-intensiva. Lo scrive Repubblica Napoli.

“In Campania abbiamo addirittura un calo. Da 79 a 78: una unità persa nelle fila dei ricoveri ordinari, da 76 a 75, mentre le intensive restano 3. D’altro canto i pazienti in intensiva sono su un livello assai stabile, considerato che erano solo due ancora il 13 agosto scorso. Dunque l’ondata dei rientri sembra tradursi soprattutto in ricoveri ancora ordinari, praticamente raddoppiati nel giro di due settimane. È per questo che il Cotugno ha deciso di prepararsi a una possibile vampata per il fine settimana. Il direttore Maurizio Di Mauro ha disposto da oggi il raddoppio dei posti letto nella cosiddetta sub-intensiva: si passa da 8 a 16 letti“.