Il Corsport: in fase difensiva il Napoli di Gattuso ha giocato con un 4-4-2 puro

Una novità bella e buona, seppure annunciata, che Gattuso ha provato in questi giorni di ritiro. In fase offensiva diventava 4-2-3-1

Nel giorno di Osimhen – sia pure contro L’Aquila che milita in Eccellenza – ha catturato la curiosità l’assetto tattico del Napoli di Gattuso che ha vinto 11-0. Nella prima, contro il Castel di Sangro (10-0) ha giocato col 4-3-3.

Scrive il Corriere dello Sport:

Nel nuovo modulo che ieri Rino ha pennellato sulla tela sua e su quella di Mertens, autore di due capolavori a giro: 4-2-3-1 che in fase difensiva è un 4-4-2 puro. Una novità bella e buona, seppure annunciata, che Gattuso ha provato in questi giorni di ritiro e che ieri, all’esordio in un impegno semi ufficiale, ha funzionato per benino.