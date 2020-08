Carlo Alvino conferma il Napolista: «Gattuso sta pensando di giocare col 4-4-2»

Gattuso non riesce a cambiare la sua immagine, ma nei fatti si dimostra in grado di tornare sui propri passi e correggere i propri errori. E non è poco

Il Napolista ve l’ha spiegato oggi con dovizia di particolari nell’articolo di Salvatore Malfitano. Per far giocare Mertens e Osimhen, e per dare finalmente verticalità al gioco del Napoli, Gattuso non ha altra scelta che virare al 4-4-2. Proprio lo schema del satana Ancelotti uno dei più forti allenatori di tutti i tempi che a Napoli è considerato il male. Piazza, quella napoletana, che ahinoi di calcio non capisce moltissimo e restiamo all’eufemismo.

Che piaccia o no ma credo Gattuso sia orientato a virare sul tanto discusso 4-4-2… — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 26, 2020

Poche ore dopo l’articolo del Napolista, arriva il tweet di Carlo Alvino che di solito è molto ben informato sui movimenti di casa Napoli. Di mercato e tattici. E scrive che Gattuso è orientato a virare sul tanto discusso 4-4-2.

Qui è doverosa una considerazione su Gattuso. Che non ha il coraggio di cambiare la propria immagine, il proprio ruolo mediatico (anche ieri la prima risposta: «Le responsabilità me le assumo da quando sono nato», è roba da Rambo di periferia), però nei fatti si dimostra una persona che guarda in faccia le realtà e capisce i propri errori.

Ha capito che a Barcellona il Napoli ha buttato un’occasione storica. In conferenza stampa ha detto tre volte che ha buttato via la partita. A differenza del popolo bue – tradizionalmente amante delle sconfitte – che è tornato al “grazie lo stesso”, a un uomo di sport, a uno che ha alzato due Champions e una Coppa del Mondo, non può non bruciare a vita la sconfitta contro un Barcellona ridotto così. Ovviamente non ha detto che il principale responsabile è lui. Però, a giudicare da questi primi movimenti, ne è consapevole.

Anche a lui dev’essere sorto qualche dubbio su Demme visto che nella fase post-lockdown ha giocato poco e che in questo potenziale 4-4-2 potrebbe anche non trovare spazio se dovesse arrivare Veretout. Così ha scritto la Gazzetta e non ci sembra del tutto campato in aria.

Sa bene che il Napoli ha bisogno di verticalizzare. Oggi nel calcio si gioca e si vince in verticale, come hanno dimostrato le due finaliste di Champions.

Gattuso, nei fatti, ci sembra un allenatore che sa tornare sui suoi passi. E non è poco. Ed è anche uno dei pochissimi, a Napoli, a sapere che se Ancelotti ha giocato col 4-4-2, un motivo – più di uno – ci sarà stato.