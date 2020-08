«I ragazzi hanno avuto cattivi maestri. Sono “vittime” di chi non ha voluto investire nella sicurezza»

A parlare è il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, intervistato dal Corriere della Sera.

«Prima si pensava che il Covid-19 non avesse presa su giovani e bambini. E invece ora questo virus ci sta dimostrando che non fa distinzione alcuna. Che ha modificato la carta d’identità del contagiato, abbassando l’età media dei malati ben al di sotto dei 34 anni. Non ha nessuna pietas. Colpisce tutti, indistintamente, soprattutto i più fragili, o chi soffre di altre patologie. E in questa fase si serve dei ragazzi, specie di quelli che frequentano la movida o che tornano dalle vacanze, e li usa come vettori della malattia».