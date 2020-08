Gattuso: “Il Barca non doveva essere in crisi? Erano tutte barzellette…”

L’allenatore del Napoli in conferenza stampa: “Domani questa non deve essere una partita dove aver paura, ma da godersi e giocarsi”

“ Al Barcellona dà più forza il fatto di non aver vinto nulla ancora, per la mentalità che hanno e i trofei che vincono ogni anno . E’ una squadra abituata a vincere. Quando ti abitui vuoi vincere sempre. Noi domani abbiamo l’Everest da scalare “.

Gennaro Gattuso soprattutto ci tiene a riportare il racconto della vigilia di Barcellona-Napoli nei giusti parametri: altro che squadra in crisi.

“In questi mesi ho sentito che il Barcellona non è in forma, non ha tutti disponibili, alla fine erano barzellette… gli mancano solo due giocatori, ha dei giovani che è uno spettacolo veder giocare. Puig è già un campione. Fa bene al calcio”.

“Partite come questa sono esperienze che bisogna vivere, fanno il vissuto che ogni giovane, se vuole diventare un campione, deve attraversare. Domani questa non deve essere una partita dove aver paura, ma da godersi e giocarsi”.