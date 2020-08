Di Lorenzo, 4050 minuti in campo in stagione. Nessuno, nel Napoli, ha giocato più di lui

Tra la gestione di Ancelotti e quella di Gattuso, in questa stagione Giovanni Di Lorenzo è rimasto in campo ben 4.050 minuti. Il dato è sul Corriere dello Sport. Nessuno, nel Napoli, ha giocato più di lui.

Sabato, contro il Barcellona, sarà titolare. All’andata fu uno dei migliori del match, spera di replicare anche al Camp Nou.

Il quotidiano sportivo scrive che la trattativa per il suo rinnovo va avanti veloce.

“La trattativa per il rinnovo procede spedita, la volontà reciproca è quella di proseguire insieme: il Napoli non intende perderlo e lui non vuole andar via. Sarà sempre grato al club che gli ha spalancato le porte del calcio che sognava di respirare da bambino. Lo ha conquistato partendo dal basso. Ora sfiderà Messi al Camp Nou”.