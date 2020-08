Dagospia rivela: “Berlusconi in paranoia per il Covid, ha lasciato in fretta la Sardegna”

L’ex Premier in ansia per un incontro avuto con Briatore si sarebbe sottoposto a tampone che ha avuto esito negativo

La Sardegna si è rivelato essere attualmente uno dei maggiori focolai di coronavirus del nostro Paese. La notizia del Billionaire e del rischio contagio ha spaventato molti, tra questi, come riporta Dagospia, anche l’ex Premier SIlvio Berlusconi

“Silvio è comunque andato in paranoia e il 16 agosto ha lasciato in fretta e furia Villa Certosa in direzione di Arcore”.

Berlusconi si sarebbe spaventato avendo avuto un incontro con Flavio Briatore, attualmente ricoverato al San Raffaele, durante le sue vacanze in Sardegna. Il video che circola sull’incontro, sarebbe però stato ripreso prima di Ferragosto e delle feste a rischio Covid, ma questo non è bastato a tranquillizzare Berlusconi che, come riportato dall’Ansa si sarebbe già sottoposto ad un tampone risultato negativo