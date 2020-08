Coronavirus Italia, 412 contagi. In Campania sono 23 (e un decesso)

Sono solo due le regioni senza nuovi casi: Valle d’Aosta e Molise. I maggiori incrementi si registrano in Sicilia, Lombardia e Veneto

Sono 412 i nuovi casi di Covid in Italia, in un giorno solo. Ieri erano stati 259. In lieve aumento il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore sono state 6 in più, mentre ieri erano 4. Il totale dei decessi in Italia dall’inizio dell’epidemia sale a 35.215.

Sono solo due le regioni italiane senza nuovi casi di virus: Valle d’Aosta e Molise. I maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).

In Campania sono 23 i positivi, oggi (ieri erano 14). Un dato calcolato su 1142 tamponi effettuati. Oggi si conta, purtroppo, anche un decesso.