Christillin su Barcellona-Napoli: “La sicurezza Per la UEFA è di vitale importanza”

La consigliera della UEFA a radio Marte: “Ci auguriamo che non accada niente, anzi speriamo che anche Insigne si rimetta per sabato“

La consigliera UEFA Christillin è intervenuta ai microfoni di radio Marte per parlare della decisione di disputare Barcellona-Napoli al Camp Nou

De Laurentiis è contro la Uefa?

”Ci auguriamo che non accada niente, anzi speriamo che anche Insigne si rimetta per sabato. La struttura organizzativa della Uefa ha lavorato con attenzione affinché si possano concludere le competizioni in sicurezza. Le precauzioni saranno massime anche a Lisbona. Non possono esserci più di 10 persone per squadra a parte il personale di campo.



Per la Uefa la sicurezza è una questione di capitale importanza, ma scherziamo?La Champions è la principale competizione organizzata ogni anno. Se ci fossero degli errori o omissioni si perderebbe credibilità. Per quanto riguarda i campionati nazionali ricordo che la Uefa si è ben guardata dall’interferire nelle decisioni prese dai singoli Governi e oggi per esempio in Francia ci sono tante polemiche per la condizione del Lione, ma non l’ha voluto la UEFA che ha lasciato fare alle leghe e ai governi.