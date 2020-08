Calcagno (Aic): “Pochi positivi tra i calciatori, hanno avuto comportamenti responsabili”

A Radio 24: “Stiamo parlando di ragazzi che, come tanti di noi, dopo il lockdown e dopo un finale di campionato molto compresso, sono andati in vacanza”

Il vicepresidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio24.

“Anche numericamente non stiamo parlando di situazioni allarmanti, e nemmeno di persone che hanno avuto comportamenti irresponsabili. Stiamo parlando di ragazzi che, come tanti di noi, dopo il lockdown e dopo un finale di campionato molto compresso, sono andati in vacanza e non mi sembra che per questo si possano ritenere irresponsabili”.