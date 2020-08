Benevento, i positivi salgono a tre

Ieri sera l’annuncio del club. Sono in quarantena. La squadra resta in isolamento fiduciario in Austria

Il numero di calciatori positivi, nel Benevento, aumenta. Adesso sono tre. Il club lo ha comunicato con una nota ufficiale ieri sera.

«Dopo il quarto ciclo di tamponi, risultano positivi altri due atleti, regolarmente in quarantena fiduciaria».

La squadra, impegnata nel ritiro di Seefeld, in Austria, ha ripreso la preparazione in gruppo, nel rispetto delle norme previste. Le amichevoli in programma sono state annullate. Dopo l’annuncio, la squadra di Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, “non potrà portare a termine la preparazione come ipotizzato”.