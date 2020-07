Zaniolo va a ballare in discoteca, senza mascherina e con la sigaretta – VIDEO

Il giallorosso è stato ritratto in compagnia di Pellegrini in un locale della capitale. Il video fa scoppiare il caso sui social

Nicolò Zaniolo non smette di far discutere. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la sfuriata di Mancini in campo, la mancata convocazione (poi revocata a causa dell’infortunio di Under) da parte di Fonseca e il caos che ne è seguito, ancora un caso che coinvolge il calciatore giallorosso.

Ieri sera è stato ritratto in una discoteca della capitale con il compagno di squadra Luca Pellegrini. E fin qui non ci sarebbe neanche tanto di male. Se non fosse che Zaniolo era senza mascherina e con una sigaretta in bocca. Sui social il video e gli scatti in cui il giocatore è ritratto in modo inequivocabile.

Mi ha girato la storia un amico mio, dite che è effettivamente Zaniolo? pic.twitter.com/xgxoyrZ7Vg — Jio (@JioH501) July 28, 2020