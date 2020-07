Ventidue pali per il Napoli, record europeo col Manchester City

Con la parte superiore della traversa colpita da Politano, il Napoli stabilisce un primato che la dice lunga sull’annata particolare degli azzurri

Questa sera contro il Genoa, Politano ha colpito la parte alta della traversa con un cross dalla sinistra. È il palo numero ventidue in stagione per il Napoli. A Sky i telecronisti dicono che è record europeo in condominio col Manchester City che questa sera ha travolto il Newcastle per 5-0.

Un’annata particolare per il Napoli. Adesso, però, bisogna guardare avanti. Il Napoli ha vinto sette delle ultime otto partite. Non è poco. Una sola sconfitta, purtroppo proprio contro l’Atalanta che è andata a più dodici in classifica ed è al quarto posto.

Leader della classifica dei pali sono Insigne e Mertens.