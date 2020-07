Sky: Napoli-Osimhen, trattativa in fase molto avanzata. Al Lille 40 milioni più Ounas

L’affare sarebbe in dirittura di arrivo, per un importo complessivo di 70 milioni, 30 dei quali sarebbero coperti dal cartellino dell’algerino

Sky Sport torna sulla trattativa in corso tra il Napoli e il Lille per portare Victor Osimhen in azzurro. Secondo quanto riporta l’emittente, l’affare è in fase molto avanzata. L’importo complessivo è di 70 milioni. Di questi, 30 sarebbero coperti dal cartellino di Adam Ounas. Ad essi dunque il Napoli aggiungerebbe altri 40 milioni per accaparrarsi l’attaccante nigeriano.