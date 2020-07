Siviglia, Banega senza mascherina in discoteca con 12 casi di covid

Come riferisce Onda Cero il calciatore è stato pizzicato a Velencia in un locale dove 12 dipendenti sono risultati positivi al coronavirus

Bufera, in Spagna, contro Ever Banega, ex centrocampista dell’Inter attualmente protagonista per le ultime settimane a Siviglia. Secondo quanto riporta l’emittente Onda Cero il calciatore si è recato a ballare senza mascherina in un locale di Valencia in cui sono stati registrati 12 nuovi casi di coronavirus tra i dipendenti nelle ultime ore.