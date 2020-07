Roma, Fonseca non convoca Zaniolo contro la Spal: “E’ infortunato, non ci sono altri problemi”

Il tecnico smorza le polemiche: “Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Non c’è alcun problema con Zaniolo”. Ma l’esclusione fa discutere

Nicolò Zaniolo è diventato un caso? No da quanto dichiara il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, che, però, non ha convocato il suo campioncino per la partita contro la Spal. E’ stato lo stesso allenatore a motivare la scelta. Ufficialmente ha parlato di infortunio, lo stesso che ha escluso Zaniolo dal match contro l’Inter.

“Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere. Non c’è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c’è un problema lo dico. In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi”.

L’esclusione di Zaniolo, però, fa discutere. Nei giorni scorsi il centrocampista era stato strigliato, in campo, da Mancini, che gli rimproverò di non aiutare abbastanza la squadra. E lo stesso Fonseca si disse d’accordo. E poi c’è il racconto del Corriere dello Sport, di frizioni interne allo spogliatoio, con buona parte dei calciatori giallorossi che imputano a Zaniolo di pensare più all’immagine che a giocare. Motivo per cui ci sarà, a breve, un incontro tra la dirigenza giallorossa e gli agenti del calciatore.

Ora l’esclusione dai convocati.