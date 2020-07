Roma, infortunio al polpaccio per Zaniolo. Salta la partita con l’Inter

Il risentimento muscolare è stato già confermato dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto. Non sarà a disposizione di Fonseca

Domani, all’Olimpico, contro l’Inter, nella Roma non ci sarà Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha un problema muscolare al polpaccio, come riferisce Sky Sport. Non sarà a disposizione del tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Il risentimento muscolare è stato già confermato dagli esami strumentali a cui il giocatore è sottoposto sottoposto in queste ore. I tempi di recupero non sono ancora stati ufficializzati dalla società, ma di certo domani non potrà aiutare la squadra.