Roma, Mancini sgrida in campo Zaniolo. Fonseca gli dà ragione

Il difensore giallorosso ha rimproverato all’attaccante di non aiutare i compagni. Il tecnico a fine gara: “Zaniolo deve capire che quando entra deve lavorare per la squadra. Non sono soddisfatto per il suo atteggiamento”

Ieri sera la Roma ha battuto il Verona 2 a 1, ma con qualche turbolenza interna. A qualche giocatore giallorosso non è piaciuto l’atteggiamento di Zaniolo. E ad esplicitare la cosa è stato Gianluca Mancini, uno dei più nervosi, che ha battibeccato con Nicolò durante la partita, accusandolo di non aiutare in difesa.

Alla fine del match, l’allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, ha dato ragione a Mancini. Ha dichiarato:

“Mancini ha sempre un grande atteggiamento. Sono con Mancini, Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non l’ha fatto. Penso che Zaniolo debba capire che quando entra deve lavorare per la squadra. Oggi non mi è piaciuto. Non l’ha aiutata. Qui tutti devono lavorare per la squadra, l’ho sempre detto. Non sono soddisfatto per il suo atteggiamento“.