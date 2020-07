Repubblica: I calciatori del Napoli vogliono battere il Milan per sdebitarsi con Gattuso

Battere la sua ex squadra sarebbe un regalo per l’uomo che li ha trascinati dalle sabbie mobili di una stagione fallimentare alla vittoria in Coppa Italia

Una partita difficile, ma soprattutto piena di emozioni, quella che attende questa sera Rino Gattuso al San Paolo contro il Milan. La prima volta da ex del tecnico del Napoli, scrive Repubblica, metterà sicuramente una marcia in più a tutta la squadra che giocherà per regalare una vittoria a Gattuso

La partita di stasera diventa quindi pure l’occasione per gli azzurri per sdebitarsi nei confronti dell’uomo che li ha tirati fuori dai guai: trascinando Insigne e compagni dalle sabbie mobili di una stagione fallimentare alla vittoria del 17 giugno in Coppa Italia

Sarà dunque una partita doppiamente emozionale sia per i giocatori che per il tecnico, ma l’idea del sorpasso del Milan è troppo ghiotto e non può essere sprecata