Ramadani presenta al Napoli le offerte ricevute per Koulibaly. Il club più papabile è il City

Sul Mattino. La prossima settimana incontro con la dirigenza azzurra. In lizza, oltre al club di Guardiola, ci sono Liverpool, United, Newcastle e non è esclusa la pista Psg. Ramadani cercherà di abbassare il prezzo

La prossima settimana l’agente di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, sarà a Napoli per parlare con il club partenopeo. Il Mattino scrive che presenterà a De Laurentiis e Giuntoli le offerte dei club che sono interessati al centrale senegalese.

“Scambi di informazione sono in corso, in queste ore, con il Liverpool che vorrebbe affiancare Koulibaly a Van Dijk, il Manchester City che vuole un terzo centrale di livello internazionale, il Manchester United e con l’incognita Newcastle che ancora deve completare il closing con il fondo sovrano saudita. Da non escludere la pista Psg: dopo l’addio di Thiago Silva, Leonardo è ancora a caccia di un centrale”.