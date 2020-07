Per Koulibaly tutti 7 (e un 6): “Torna per la prima volta ai suoi livelli massimi”

I voti dei quotidiani al senegalese. “E’ tornato alla grande. Salta in testa anche a Ibra e si propone in attacco”

I quotidiani sono quasi tutti unanimi: la partita di Koulibaly contro il Milan al San Paolo è da 7. Solo il Mattino gli attribuisce un voto in meno (6).

Per il Corriere dello Sport, la partita del senegalese è stata “dominante”.

“Duella con Ibra e quando recupera ha la forza di buttarsi in avanti insomma, il vero Koulibaly, il giocatore da 100 milioni che quest’anno è tanto mancato al Napoli “.

Sulla stessa linea la Gazzetta:

“E’ tornato alla grande. Salta in testa anche a Ibra e si propone in attacco. Chiude con intelligenza e riparte con uno strapotere fisico che non si vedeva da troppo tempo”.