Pedullà: “Osimhen-Inter, zero indizi”

Il giornalista di Sportitalia demolisce l’ipotesi di mercato trapelata da Le10Sport. Su Twitter scrive: “Fa caldo anche in Francia, tuffiamoci tutti e vediamo chi ha il mare più blu”

Alfredo Pedullà demolisce con un tweet qualsiasi ipotesi di trattativa tra Inter e Lille per portare Victor Osimhen in nerazzurro. La suggestione di mercato proveniva da Le10Sport, che questa mattina ha scritto che per l’attaccante nigeriano ci sarebbe stata un’offerta di 80 milioni da parte del club milanese. Pedullà nega ci siano indizi in tal senso. Lo fa con ironia, sottolineando il caldo che fa in Francia e invitando ad un bel bagno fresco.

#Osimhen–#Inter: zero indizi. Fa caldo anche in #Francia, tuffiamoci tutti e vediamo chi ha il mare più blu — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 7, 2020