La testata francese riporta di un tentativo in extremis dei nerazzurri per l’attaccante del Lille, ma gli azzurri restano comunque favoriti

Per Victor Osimhen ci sarebbe un tentativo quasi disperato di inserimento dell’Inter. Lo riporta il portale francese Le10Sport, che sostiene come i nerazzurri abbiano offerto per l’attaccante la cifra richiesta dal Lille al Napoli, cioè 80 milioni di euro.

Tuttavia, le possibilità che una mossa del genere allontani Osimhen dal Napoli sono poche, gli azzurri restano in forte vantaggio per la corsa al giocatore, e con lui potrebbe arrivare anche il difensore Gabriel sempre dal club francese.