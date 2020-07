Oma Akatugba: “Osimhen farà meglio di Cavani a Napoli”

Il giornalista nigeriano a Radio Kiss Kiss Napoli: Victor si sta godendo le vacanze a Lagos e sta giocando con gli amici a calcio. Mi ha detto che è tutto ok. Non c’è nessuna offerta del West Ham”

Il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sull’attaccante del Lille.

“Victor si sta godendo le vacanze a Lagos e sta giocando con gli amici a calcio. Mi ha detto che è tutto ok. West Ham? È tutta una bugia. Non c’è nessuna offerta da parte del West Ham al Lille. Secondo lui è una bugia e non ne sa assolutamente nulla. Osimhen come Cavani? Ci sono delle differenze tra i due. Victor è un tipo di giocatore diverso. In questo momento Victor ha dalla sua parte la giovane età. Sono entrambi attaccanti aggressivi che vogliono la palla per concludere a rete. Napoli si godrà le qualità di Victor e faccio una previsione: farà meglio di Cavani a Napoli”.