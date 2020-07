Per Oma Akatugba l’offerta del West Ham per Osimhen è una “grande bugia”

Il giornalista nigeriano liquida così, su Twitter, l’articolo pubblicato oggi da Tuttosport, secondo cui l’agente dell’attaccante del Lille avrebbe in mano un’offerta del club inglese: “Big distraction”

Liquida così il giornalista nigeriano Oma Akatugba l‘articolo pubblicato sull’edizione odierna di Tuttosport relativa ad un’offerta del West Ham per Osimhen. Il quotidiano sportivo scrive che si tratta di una proposta simile a quella del Napoli ma più ricca per il giocatore e che l’agente del nigeriano l’avrebbe sottoposta al Lille. Solo una bugia, per Akatugba, diventato ormai un punto di riferimento per le trattative che riguardano l’attaccante del Lile. Una grande distrazione.