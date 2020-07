Balzaretti: “Osimhen mi ricorda molto Cavani”

Federico Balzaretti, ex giocatore ed opinionista per DAZN, ha parlato così di Victor Osimhen, molto vicino a diventare un giocatore del Napoli.

Me lo ricordo nel 2015 ai Mondiali U17 in Cile, quando fu il capocannoniere e vinse il titolo con la Nigeria. Osimhen è il giocatore che ha calciato di più in porta nel campionato francese. Nel linguaggio del corpo e per come parla ai compagni, mi ricorda molto Cavani. Ha fame, voglia di fare gol. È diverso da Milik: ha meno palleggio e conclusione da fuori, ma ha maggior presenza in area.