Napoli, niente riposo questa settimana. Si va verso il ritiro prima dell’Udinese

Su Repubblica Napoli. Gattuso vuole subito una reazione, dopo il pareggio contro il Bologna. Non sono più ammessi cali di tensione. Le prossime gare saranno esami in vista del Barca. Scendono le quotazioni di Milik

Il risultato della partita contro il Bologna, finita in pareggio, contava fino ad un certo punto, ma a Gattuso non è piaciuto l’atteggiamento della squadra, e ieri lo ha ribadito ai suoi a Castel Volturno. Repubblica Napoli scrive che l’allenatore ha ribadito che

“non saranno tollerate altre mancanze e la reazione dovrà esserci già domenica pomeriggio (ore 19.30) al San Paolo, nella gara con l’Udinese. Niente riposo, questa settimana. E probabile ritiro prima della gara“.

Non solo Gattuso pensa già in ottica Champions. Tra 22 giorni il Napoli incontrerà il Barcellona e non sono ammessi cali di tensione o mentalità. Per questo le prossime partite saranno un test proprio in virtù del match con i blaugrana.

“Per questo Gattuso trasformerà in altrettanti esami le ultime cinque giornate di campionato, decisive anche per la scelta degli undici titolari per la super sfida di Champions. Contro Messi giocheranno i più meritevoli e sono già in netto ribasso le quotazioni di Arek Milik, non pervenuto con il Bologna. Il polacco ha la testa altrove, sta chiudendo nel peggiore dei modi la sua avventura in maglia azzurra e ha di fatto costretto la società a mettersi a caccia di un vero bomber sul mercato. Mertens dovrà fare gli straordinari in questo finale di stagione, senza più concedersi pause“.