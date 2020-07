Napoli, Maksimovic infortunato. Potrebbe saltare il Barcellona?

Sulla Gazzetta. Sul finire del match contro l’Inter il serbo ha ricevuto un pestone alla caviglia da Koulibaly. Oggi sarà sottoposto ad esami. Se né lui né Manolas dovessero farcela, al centro della difesa potrebbe andare Di Lorenzo

Ansia in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport racconta che ieri, sul finire del match di San Siro contro l’Inter, il difensore azzurro Nikola Maksimovic ha ricevuto un brutto pestone alla caviglia da parte di Koulibaly, in occasione di uno scontro fortuito in campo. Gli è stato subito applicato del ghiaccio, ma il serbo è apparso molto dolorante.

Oggi sarà sottoposto ad esami per valutare se ci siano danni alla caviglia. Intanto, però, con Manolas alle prese con l’infrazione alle costole, Gattuso ha un grosso problema da risolvere in vista della partita di Champions contro il Barcellona. Chi occuperà il centro della difesa insieme a Koulibaly?

Se né Maksimovic né Manolas dovessero farcela, continua la rosea, non resterebbe che Luperto come alternativa. Oppure, il tecnico potrebbe decidere di spostare centrale Di Lorenzo, con Hysaj sulla destra.