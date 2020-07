Napoli-Lille c’è un gentlemen’s agreement per lo scambio Ounas-Gabriel

Il Napoli è a un passo dall’acquistare Victor Osimhen dal Lille, scrive Repubblica. Il club di De Laurentiis ha anche stretto un patto con il club francese per un’altra operazione, da effettuare successivamente, quella dello scambio tra Ounas e Gabriel, altro nome che piace molto agli azzurri. Le valutazioni, in questo caso, sono ancora da concordare.

“La concorrenza per il talento africano era forte, ma nel calcio post Covid in pochi possono permettersi un’operazione cash, in cui balleranno inizialmente circa 55 milioni. Tra le parti c’è un gentlemen’s agreement, visto che le due società si dovrebbero scambiare più avanti altri due giocatori: l’attaccante Ounas e il difensore brasiliano Gabriel, con valutazioni da concordare. I francesi sono però nei guai per il fair play finanziario e avevano bisogno di monetizzare in fretta attraverso la cessione della loro stellina. Osimhen sarà il colpo più costoso della storia del Napoli e fa effetto che De Laurentiis lo metta a segno al termine di un campionato storto, in cui la sua squadra ha fallito dopo tre partecipazioni di fila la qualificazione per la Champions. Ma la solidità dei conti è tale, in casa azzurra (143 milioni di riserve, al 30 giugno), da permettere al club di avere lo stesso margine di manovra sul mercato“.