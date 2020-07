È stato il primo allenatore di Maradona e con lui ha avuto un grande rapporto, come rivelò a La Nacion: “Ho trovato in lui qualcuno che mi ha sempre e pubblicamente sostenuto”

Il Boca dice addio a Silvio Marzolini morto nella notte all’età di 79 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore. Per gli argentini, soprattutto, è stato il miglior terzino sinistro di sempre, ma anche il tecnico con cui un giovane Diego Armando Maradona ha vinto il suo primo titolo.

Maradona l’ha ricordato così su Instagram

“Nel 1981 con la guida di Marzolini molti ragazzini del Boca vinsero il loro unico titolo. Quel gruppo con tanti ‘nene’ lo hai gestito in modo incredibile. Sei stato un’eccellente persona, un grande giocatore e un grande allenatore. Mille grazie, Silvio. Riposa in pace”

Sul finire della sua esperienza sulla panchina del Boca rilascio una lunga intervista a La Nacion in cui parlò a lungo di Maradona e dell’importanza che aveva per la squadra, ma anche del fatto che non si era mai lasciato dare suggerimenti da lui

“Ho avuto una relazione con Maradona che non avevo nemmeno nel 1981 quando eravamo campioni. Ho trovato in lui qualcuno che mi ha sempre e pubblicamente sostenuto. L’unica volta che gli ho dato una possibilità di scelta è stato in Corea perché gli ho detto che era la sua festa”