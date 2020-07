Mondragone, il Comune si sbaglia e pubblica online e in chiaro i nomi dei positivi al virus  

Tutto visibile, dalle generalità al numero di telefono alla data in cui è stato effettuato il tampone. L’elenco è stato rimosso, ma quando lo avevano già visto migliaia di persone

Una clamorosa violazione della privacy quella del Comune di Mondragone, raccontata dall’edizione online del Mattino. Il sindaco Virgilio Pacifico ha pubblicato un’ordinanza con cui dispone l’obbligo di isolamento domiciliare per i positivi al tampone, ma, per sbaglio, tra gli atti finisce, in chiaro, anche l’elenco completo di 18 persone contagiate. Tutto visibile, dalle generalità al numero di telefono, alla data del tampone.

L’elenco è stato ovviamente rimosso, ma quando era già troppo tardi e lo avevano visto migliaia di persone.

Nei giorni scorsi, scrive il quotidiano, è invece circolato l’elenco completo dei primi 43 cittadini risultati positivi al Covid-19, firmato dal comandante della polizia municipale David Bonuglia, anche in questo caso con tutti i dati sensibili.

Alcune associazioni cittadine hanno già denunciato l’accaduto al Garante nazionale per la Privacy ed hanno chiesto la revoca del comandante.