Lazio, giocatori e staff medico litigano per gli infortuni. Lotito è furioso. La società smentisce

Le inseguitrici della Juventus sono alle prese con degli autentici psicodrammi. Non bastava la crisi interna all’Inter, con i calciatori che contestano ad Antonio Conte i metodi di allenamento e il rapporto tra l’allenatore e la dirigenza del club ormai ai ferri corti. Anche la Lazio si trasforma in una polveriera. Almeno stando al resoconto dei quotidiani.

La squadra di Inzaghi ieri ha portato a casa la terza sconfitta consecutiva, certificando il netto crollo psicologico avvenuto dopo la sosta.

Il Corriere dello Sport scrive che il presidente Lotito ha lasciato lo stadio Olimpico subito dopo il gol di Caputo che ha portato la vittoria al Sassuolo. Era “avvilito e furibondo”:

Sulla Gazzetta dello Sport, invece, il racconto di un “acceso confronto” verificatosi al termine del match contro il Sassuolo tra Francesco Acerbi e il responsabile dello staff medico Ivo Pulcini sulla gestione degli infortuni. Si dice che addirittura si sia sfiorata la rissa. Tutto si è concluso con il chiarimento tra i due e la pace.

La Lazio ha pubblicato una nota per smentire tutto:

E lo stesso Pulcini, a Calciomercato.it, ha smentito il litigio con Acerbi ma confermato anche, in parte, che qualcosa è successo:

«Tutto falso e inventato. Con Acerbi siamo grandi amici, ci siamo abbracciati come sempre. Sono un medico sportivo, comprendo e non giudico un legittimo nervosismo, in caso di sconfitta ».

Ma non c’è limite al peggio. Mediaset ha scritto che sarebbero volate parole grosse anche tra i giocatori, «alcuni dei quali accusati di scarso impegno». E ha anche riportato un episodio avvenuto alla vigilia del match contro il Torino, uno scontro verbale tra il preparatore atletico, Fabio Ripert, e uno dei fisioterapisti, Giorgio Gasparini.

Il tema infortuni sembra molto caldo. Il Corriere dello Sport racconta che soprattutto, a determinare tensioni, sarebbe stato il quarto infortunio di Marusic.

“Sarà stato un caso, ma ieri, prima della partita, più volte sono stati visti a colloquio Ivo Pulcini, direttore sanitario, e Fabio Rodia, il coordinatore dello staff medico. Parlavano anche in modo concitato. In settimana, invece, c’era stato uno scontro social tra Pulcini e Iader Fabbri, il nuovo nutrizionista scelto dalla società in merito all’utilizzo di alcuni integratori (anche in questo caso si registrò una smentita di Pulcini)”.