Lo ha deciso nel pomeriggio il Consiglio di Lega e entro la fine del mese, saranno analizzate tutte le proposte, anche quelle relative ai fondi di debito

Secondo quanto riporta l’Ansa, il Consiglio di Lega, riunitosi d’urgenza nel pomeriggio ha deciso che Lazard diventa advisor finanziario della Lega Serie A. La banca d’affari affiancherà l’associazione dei venti club di Serie A soprattutto nel confronto con i fondi di investimento interessati a entrare in partnership nella media company che la Lega intende costituire per vendere i diritti tv e valorizzare il brand, in Italia e nel mondo.

Entro la fine del mese, saranno analizzate tutte le proposte, anche quelle relative ai fondi di debito: al momento, infatti, solo fondi di private equity come Bain, Advent, Cinven e CVC hanno manifestato interesse per il prodotto, con il fondo inglese che – nello specifico – avrebbe messo sul piatto 2,2 miliardi per il 20% del veicolo in cui sarebbero confluiti i diritti tv della Serie A per i prossimi 10 anni.

Tuttavia, stando a quanto riportato da MF-Milano Finanza, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino potrebbe ricevere proposte definite «choc» e «in grado di sparigliare le carte sul tavolo» da parte di uno o più fondi specializzati anche nel credito.