La polizia portoghese apre un’indagine sul figlio di CR7 per aver guidato una moto d’acqua a 10 anni

Su As. Alla sua età è vietato. A mettere nei guai Ronaldo Jr è stato un video postato sui social dalla zia Elma che tra l’altro, nel filmato, lo incoraggia a dare gas e che adesso potrebbe incappare in una multa

Guai in vista per la famiglia di Cristiano Ronaldo. Su As la notizia dell’apertura di un indagine, da parte della polizia portoghese, sul figlio maggiore del campione portoghese, beccato a guidare una moto d’acqua a 10 anni, in barba al divieto posto dalla legge.

A mettere nei guai il rampollo è stato un video postato sui social dalla zia, Elma Aveiro, la sorella maggiore di Cristiano.

Lo scorso fine settimana Elma ha ripreso il nipote alla guida della moto mentre la famiglia era a bordo dello yacht al largo di Madeira. Il filmato ha fatto in breve tempo il giro del web e a nulla è valsa l’eliminazione del video poco dopo da parte della stessa zia.

In attesa di capire quali possano essere le conseguenze per Ronaldo Jr, As scrive che sua zia potrebbe incappare in una multa per aver diffuso il video. Proprio lei, tra l’altro, nel filmato, incoraggia il ragazzino a dare gas alla moto, come si sente distintamente nel video.