I nuovi positivi sono sempre più giovani. Ora hanno tra i 19 e i 50 anni

Lo dicono i dati dell’Istituto Superiore di Sanità relativi agli ultimi 30 giorni. Rappresentano il 47,5% dei casi registrati, praticamente la metà. Per la maggior parte sono asintomatici

I nuovi contagiati dal Covid non sono più gli anziani, ma i più giovani. Lo dicono i dati dell’Istituto Superiore di Sanità relativi agli ultimi 30 giorni. L’età media di chi è colpito dal virus è scesa a 47 anni, mentre nella prima fase dell’epidemia ad essere più colpiti erano stati gli over 60.

Nell’ultimo periodo, i settantenni hanno rappresentato il 18% dei nuovi casi, mentre sono in forte aumento i contagi nella fascia d’età fra i 19 e i 50 anni: il 47,5% di tutti i casi registrati.

I bambini e ragazzi tra 0 e 18 anni sono il 10,2 per cento, mentre la generazione di chi ha fra 51 e 70 è la seconda fascia più colpita, il 24,3 per cento in totale.

I giovani sono i più asintomatici: nelle fasce 7-19 e 20-29 si concentrano la maggior parte dei casi che si scoprono positivi senza avvertire alcun sintomo.