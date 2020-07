Guardiola risponde a Klopp e Mourinho: «Possono chiamarmi, così gli spiego la sentenza del TAS»

A Sky Sports News: «La sentenza è chiara. Tutte le indiscrezioni sul fatto che stessimo mentendo o imbrogliando non erano veritiere. Eravamo puliti, come si suol dire».

Ieri sia Mourinho che Klopp si sono espressi sulla sentenza del TAS che ha accolto il ricorso del Manchester City e cancellato il divieto di partecipazione del club alle coppe europee nelle prossime due stagioni. Klopp ha detto che non è stata una buona giornata per il calcio. Mourinho ha definito la sentenza la fine del Fair Play finanziario.

Oggi Guardiola ha risposto ai colleghi a Sky Sports News.

«Se vogliono parlare, sono qui. La sentenza dei tre giudici indipendenti è stata chiara. Ma, se lo desiderano, conoscono il mio numero di telefono, possono chiamarmi e io posso spiegargliela. Non è affatto un problema. Ma penso che non ci sia molto da discutere perché la sentenza è chiara. Tutte le indiscrezioni sul fatto che stessimo mentendo o imbrogliando non erano veritiere. Eravamo puliti, come si suol dire».