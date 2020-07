“Una vergogna. E’ una decisione vergognosa perché se il City non è colpevole di questo allora non deve essere sanzionato con 10 milioni. Se non sei colpevole non devi avere una multa. Se sono colpevoli la decisione è comunque una vergogna perché dovresti essere escluso da ogni competizione. Non so se il Man City sia colpevole o no, ma in ogni caso è una decisione vergognosa. Penso che sia la fine del Fair Play Finanziario“.