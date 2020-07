Gazzetta: il Napoli vuole tenere Lozano, deciderà Gattuso (spostandolo sulla destra)

Il Napoli rifletterà con calma sul futuro di Lozano, scrive la Gazzetta dello Sport. La conferma del messicano è quasi certa, anche se a decidere sarà Gattuso.

Nelle ultime settimane Lozano è cambiato.

“ Il nazionale messicano sta diventando l’uomo in più a disposizione di Rino Gattuso . Che gli sta concedendo minuti su minuti, senza garantirgli, però, una continuità da titolare. Vederlo in campo, in ogni modo, è la dimostrazione che qualcosa è cambiato nella considerazione dell’allenatore “.

Scrive la Gazzetta:

“L’idea di Gattuso è quella di continuare a testarlo, in questo periodo, prima di deciderne il futuro. Rivalutarlo è il primo obiettivo del club, che non vuole perderci se dovesse cederlo. Il finale di stagione servirà al tecnico per capire se Lozano potrà essere funzionale o meno al suo progetto tecnico. Lui, lo considera un esterno sinistro ed in quel ruolo difficilmente troverà spazio: lì agisce Lorenzo Insigne, un inamovibile per Gattuso. La soluzione di spostarlo a destra potrebbe essere un’idea che l’allenatore valuterà nel corso di queste settimane. Bisogna capirne il valore, se quel talento tanto apprezzato durante il Mondiale di Russia non sia svanito nel nulla. Ma in società sono pronti a scommettere sulle qualità del ragazzo il cui futuro napoletano è nella considerazione di Rino Gattuso. A lui toccherà l’ultima parola anche se l’ipotesi che l’esterno messicano venga confermato non è per niente remota. Anzi, è quasi una certezza”.