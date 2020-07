E’ guerra tra la Roma e il Napoli. Gli affari di mercato (Under) rischiano di saltare

Su Calciomercato.com. La Roma è irritata per l’esposto presentato dal club partenopeo per la panchina affollata in occasione del match del 5 luglio. Chiede che nell’affare Under sia inserito Milik e vuole un conguaglio importante

Secondo quanto scrive Calcuiomercato.com, tra Napoli e Roma è guerra. E la situazione di tensione si ripercuote sulle operazioni di mercato.

“E’ guerra, nemmeno troppo fredda, tra Napoli e Roma, dopo l’esposto presentato dal club di Aurelio De Laurentiis – e firmato dal presidente azzurro in persona – per il presunto mancato rispetto del protocollo di sicurezza della delegazione giallorossa in occasione della partita dello scorso 5 luglio”.

Il caso è finito in Procura e adesso può avere conseguenze sulla trattativa per Under, che tanto piace agli azzurri.

Calciomercato.com scrive:

“Ora, anche in ottica mercato, molti dei discorsi avanzati nelle scorse settimane rischiano di risultare pesantemente compromessi. In particolare, la questione Under, esterno seguito con interesse dal Napoli per il dopo Callejon, si è notevolmente complicata. La Roma chiede l’inserimento di Milik (che andrebbe a rimpiazzare Dzeko) nella trattativa ma pretendendo un conguaglio importante a proprio favore, trovando la dura resistenza di De Laurentiis“.

Sul piano dell’inchiesta per la panchina giallorossa al San Paolo, la Roma intende

“smontare punto per punto la tesi accusatoria del Napoli ed è pronto a presentare al Tribunale Federale Nazionale le prove (lo scambio di mail) che il Napoli avrebbe concordato con loro il protocollo da seguire in occasione della partita al “San Paolo””.

Non solo. Il club giallorosso contesta anche al Napoli le modalità con cui ha comunicato ai media i fatti.