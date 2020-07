La Roma oggi sarà ascoltata in Procura per la panchina troppo affollata contro il Napoli

Sul Messaggero. Fienga, Manara e il club giallorosso hanno ricevuto un deferimento lampo per non aver rispettato il protocollo Covid. I provvedimenti potrebbero essere estesi a Baldissoni e Gombar per un altro esposto di Giuntoli

In occasione di Napoli-Roma, il club di De Laurentiis contestò alla Roma la violazione del protocollo Covid per aver portato troppi giocatori in panchina. Oggi, scrive il Messaggero, il club giallorosso sarà ascoltato in Procura. I provvedimenti, al momento sospesi, potrebbero estendersi a Baldissoni e Gombar, il team manager, per un altro esposto presentato dal Napoli.

Queste le parole del quotidiano:

“Oggi intanto la Roma – nelle persone dell’ad Fienga, del vicepresidente Baldissoni, del medico sociale Manara e del team manager Gombar – è attesa nel pomeriggio in Procura Federale. La vicenda è nota: Fienga, Manara e la Roma (per responsabilità oggettiva) hanno ricevuto un deferimento-lampo (addirittura il giorno dopo il match con i partenopei) per non aver rispettato il protocollo Covid-19 riguardante il distanziamento in panchina al San Paolo. Il club ha chiesto di essere ascoltato e quindi, tecnicamente, i due provvedimenti sono al momento sospesi. Il rischio però che possano estendersi anche a Baldissoni e Gombar è alto e dovuto ad un ulteriore esposto che il Napoli, per conto del ds Giuntoli, ha redatto e inviato agli 007 federali.