Kvaratskhelia, anche senza infortunio, era in dubbio per l’Udinese a causa del suo rendimento

Secondo Repubblica l’infortunio del numero 77 ha messo fine in anticipo al ballottaggio tra il georgiano e Neres

L’edizione di oggi di Repubblica Napoli avanza l’ipotesi che anche senza infortunio Kvaratskhelia sarebbe stato in dubbio per la sfida di sabato contro l’Udinese a causa del suo rendimento.

“Kvaratskhelia era uscito malconcio dalla sfida di domenica con la Lazio, dopo aver stretto i denti per rimanere generosamente in campo fino al 90’. Ma il suo rendimento era stato al di sotto delle aspettative e per questo nella trasferta di sabato a Udine il giocatore dell’Est sarebbe lo stesso stato messo in concorrenza con David Neres. L’infortunio del numero 77 ha dunque messo fine in anticipo al ballottaggio e spiana la strada per la promozione tra i titolari dell’attaccante brasiliano, finora sacrificato spesso in panchina nonostante il suo eccellente rendimento”.

Intanto sabato toccherà a Neres e, secondo il Corriere dello Sport, “Conte si fida ciecamente di Neres, che ha voluto fortemente in questa avventura napoletana. Il famoso titolare aggiunto che “costringe” tutti a dare sempre il massimo per non perdere il posto. Una sana concorrenza, che aiuta a tenere alto il livello della qualità della squadra”.

