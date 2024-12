L’infortunio di Kvaratskhelia potrebbe trasformarsi in un’occasione per Raspadori e Ngonge (Gazzetta)

Potrebbero sfruttare l’assenza di Kvara per avere dei minuti extra e dimostrarsi ancora all’altezza del Napoli

L’assenza di Kvaratskhelia è sicuramente un duro colpo per il Napoli di Antonio Conte che dovrà fare a meno del georgiano sicuro per la sfida di Udine. Al suo posto giocherà quasi sicuramente Neres, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Conte si fida ciecamente di Neres, che ha voluto fortemente in questa avventura napoletana. Il famoso titolare aggiunto che “costringe” tutti a dare sempre il massimo per non perdere il posto. Una sana concorrenza, che aiuta a tenere alto il livello della qualità della squadra”.

L’assenza di Kvara però potrebbe anche trasformarsi in un’occasione per chi ha avuto meno occasione di giocare fino ad oggi, come Raspadori e Ngonge:

“E non lo sarà soltanto per David, ma anche per due attaccanti in difficoltà. Raspadori e Ngonge sono le altre armi offensive sugli esterni, ruoli dove Conte è solito intervenire durante il match. Anche loro potrebbero sfruttare l’assenza di Kvara per avere dei minuti extra e dimostrarsi ancora all’altezza del Napoli. A meno che non serva una soluzione col doppio centravanti, con Simeone accanto a Lukaku. Contro l’Udinese il Napoli deve dare una scossa alla fase offensiva: non sarà semplice senza il giocatore di maggior talento, ma non può essere un alibi. Neres è arrivato per garantire la stessa qualità dei titolari. È ora di battere un colpo”.

