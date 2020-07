Don Balon: “Klopp vuole Lozano, prima offerta del Liverpool 25 milioni”

“La chiave del trasferimento è il cattivo rapporto del messicano con Gattuso. I Reds vogliono capire le intenzioni del Napoli, si può chiudere a 35-40”

Don Balon insiste: Lozano è una delle pedine del prossimo calciomercato. In Italia il messicano – che nel Napoli viene dopo Politano – è richiesto dal Milan. Ma, scrivono in Spagna, l’offerta più allettante arriva dalla Premier League. Lo vuole Klopp. Klopp è un allenatore contemporaneo, il suo gioco a strappi ha portato i Reds sul trono d’Europa e del Regno Unito. E Lozano è perfetto per questo tipo di gioco.

Gli spagnoli scrivono che la chiave per il trasferimento di Lozano è il cattivo rapporto del messicano con Gattuso che lo fa giocare a spizzichi e bocconi. E ciononostante ieri ha segnato il gol decisivo contro il Genoa.

Quanto è disposto a pagare Klopp per un giocatore che ha fallito il suo primo tentativo in un grande campionato europeo? Da Liverpool fanno sapere che la prima offerta sarà di 25 milioni, per capire le reali intenzioni di Napoli.

La realtà è che per circa 35 o 40 milioni il Chucky può porre fine al suo incubo italiano e iniziare il suo sogno inglese. Lo farebbe anche in una delle migliori squadre del mondo. Lusso.

Scrive proprio così Don Balon.