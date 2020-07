Diletta Leotta e Ibrahimovic sono stati immortalati a cena insieme

L’indiscrezione è del settimanale Chi. Si tratterebbe di un incontro di lavoro, entrambi sono brand ambassador di un’app per gli allenamenti domestici

È stato soltanto un incontro di lavoro, ma visti i personaggi coinvolti era impossibile che non si scatenasse un tam-tam incredibile in rete. Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic sono stati immortalati a cena insieme dal settimanale Chi in un ristorante milanese la scorsa settimana, dopo il successo del Milan sul Parma a San Siro, insieme ad un paio di amiche della conduttrice. I due sono testimonial di BuddyFit, la app che fa da personal trainer per gli allenamenti casalinghi.

Questo incontro fa scalpore perché di recente pare che la giornalista di DAZN abbia rotto col fidanzato, il pugile Daniele Scardina, che nel frattempo è ad Ibiza in vacanza con alcuni amici. Ibrahimovic inoltre è a Milano senza la famiglia, che è rimasta a Stoccolma per questi mesi ma che lo raggiungerebbe se dovesse rinnovare coi rossoneri.