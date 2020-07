De Laurentiis vuole che la Serie A gestisca in autonomia i diritti tv nazionali e internazionali

Lo scrive l’Ansa. E’ questo il progetto presentato dal patron azzurro al pranzo di oggi con i colleghi dei club di Serie A. La gestione avverrebbe con fondi di private equity come finanziatori e non come partner

L’Ansa dà qualche informazione sull’esito del pranzo che ha coinvolto, oggi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli altri rappresentanti dei club di Serie A. Il tema dell’incontro erano i diritti tv.

Secondo quanto si apprende da alcuni partecipanti al summit, spiega l’agenzia di stampa, il patron azzurro ha presentato ai colleghi

“un progetto con cui la Lega Serie A gestirebbe in autonomia i diritti tv nazionali e internazionali, con fondi di private equity come finanziatori e non come partner“.

L’Ansa continua scrivendo:

“De Laurentiis avrebbe sottolineato la prospettiva di rendere la Lega editore di una società di produzione che curerebbe la diretta delle partite, un magazine, e i prodotti ancillari da rivendere a tutti gli operatori del mercato. In sostanza sarebbe un modello di business non diverso da quello che proponeva un anno fa Mediapro o da quello su cui sta già lavorando il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, coinvolgendo fondi di investimento come partner in una media company. Cambia però il modello di governance, perché la media company in partnership con i fondi sarebbe guidata da un management autonomo dall’assemblea dei club, spesso influenzata da interessi particolari. Le società più fredde nei confronti del progetto di De Laurentiis spingono per quest’ultima soluzione”.

Le proposte vincolanti dei fondi sono attese per venerdì. La Lega si riunirà il 30 luglio per valutarle.