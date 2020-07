Crisanti ha spiegato perché non ci sono stati contagi per i festeggiamenti della Coppa Italia

Il virologo a RaiTre: “Non ci sono stati contagi per la festa per la Coppa Italia del Napoli perché la trasmissione è diminuita e sicuramente il virus risente delle condizioni climatiche”.

Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia di Padova, a RaiTre ha parlato del motivo per cui non ci sarebbe stata un’impennata di contagi per i festeggiamenti per la Coppa Italia avvenuti a Napoli che ha scatenato tante polemiche

“Non ci sono dubbi che in questo momento stiamo assistendo ad una trasmissione caratterizzata da una bassissima carica virale, che poi si manifesta con una sintomatologia molto più lieve, resta il fatto che il virus circola e causa dei focolai. Sono d’accordo con Zangrillo è un problema di carica virale, su questo siamo tutti d’accordo, dove ci discostiamo è sulla previsione a lungo termine. Io penso che alcune manifestazioni come la festa per la Coppa Italia del Napoli o altri assembramenti ci vengono ora perdonati perché reduci da un lockdown e la trasmissione è diminuita e sicuramente il virus risente delle condizioni climatiche”.