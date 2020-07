Benevento, cittadinanza onoraria a Oreste Vigorito

Il sindaco Mastella ha conferito l’onorificenza al presidente del club. Una targa per l’allenatore Inzaghi e il direttore sportivo Foggia

Questa mattina Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha conferito la cittadinanza onoraria a Oreste Vigorito, presidente del club da quindici anni. Il riconoscimento arrivato dopo un campionato di Serie B assolutamente dominato dai giallorossi, che hanno conquistato la promozione in netto anticipo. All’allenatore Filippo Inzaghi e al direttore sportivo Pasquale Foggia è stata conferita una targa.

Questa onorificenza vale per me e per la mia famiglia, dalla gente di Benevento abbiamo sempre ricevuto affetto. La città sa entrare nel cuore delle persone. La promessa che faccio è che l’anno prossimo usciremo dal campo sempre a testa alta.