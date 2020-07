Champions Barcellona-Napoli, si punta sul Napoli che segni almeno un gol

Gettonata la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno. Con un 2-2, la squadra di Gattuso accederebbe alla finale eight a Lisbona

Una di quelle gare che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare e poco importa se le condizioni non sono esattamente normali, dato che vedere completamente uno stadio così bello e ricco di storia come il Camp Nou fa davvero impressione. Un ottavo di finale di Champions League, la possibilità di scrivere una pagina di storia della propria società e un buon momento di forma vissuto fin dalla ripresa dopo il lockdown.

Stiamo parlando ovviamente del Napoli guidato in panchina da Rino Gattuso, che sembra davvero aver portato tutt’altra mentalità in casa degli azzurri. Con un posto in Europa League che ormai si può definire in cassaforte, queste ultime cinque partite saranno molto importanti in vista del big-match, ovvero il ritorno degli ottavi di finale in casa del Barcellona.

Le quote più gettonate

Anche per il match tra Barcellona e Napoli ci sono tante quote a disposizione degli scommettitori. È chiaro che quelle più interessanti riguardano la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno (la quota Goal per intenderci), così come quella che vede il Napoli segnare almeno una rete nell’incontro. Aumentando sempre di più anche le scommesse sulla quota X2, parecchio interessante perché comprende due esiti, così come, per i più audaci e sicuri, la quota 2, con il Napoli che, vincendo, non dovrebbe fare calcoli e sarebbe sicuro di passare il turno dopo l’1-1 dell’andata.

Come arrivano all'appuntamento le due squadre

Ad agosto, infatti, riparte la Champions League e sarà una competizione diversa da quella a cui siamo abituati. Il nuovo formato della Champions League prevede delle gare secche dai quarti di finale in poi, con Lisbona che sarà la sede di queste Final Eight mai viste in precedenza nella storia di questa manifestazione.

Il ritorno delle gare degli ottavi di finale che non erano stati ancora disputati per via dell’interruzione legata all’emergenza sanitaria, però, si disputerà nelle sedi come da copione pre-Covid. Quindi, il Napoli dovrà per forza di cose volare nella città catalana e provare a dare tutto per passare il turno. A dispetto di quello che si può pensare la squadra partenopea potrà sfruttare due vantaggi: il primo legato al fatto che si giocherà in uno stadio vuoto e il Barca non potrà contare sul solito, fenomenale apporto dei tifosi, mentre è da sottolineare come il periodo di forma vissuto dai catalani è veramente disastroso. La squadra guidata da Setien ha perso la lotta scudetto contro il Real Madrid e lo spogliatoio sembra veramente spaccato in due.

Il Napoli, dal canto suo, sta vivendo un buon periodo di forma, con una maggiore compattezza che è stata data da Gennaro Gattuso, ma soprattutto con un gioco che sembra tornato su alti livelli. E anche la consapevolezza nei propri mezzi è cresciuta tantissimo rispetto a qualche mese fa, tanto che sognare il colpaccio al Camp Nou non è più utopia.